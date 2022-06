Simona Ventura, la tragica notizia: “Mai avrei pensato che sarebbe stato anche l’ultimo” | Non può più farlo (Di giovedì 9 giugno 2022) Simona Ventura ha rilasciato una confessione inaspettata. Il momento per lei è veramente tragico, ecco i dettagli Una rivelazione che ha commosso tutti. Simona Ventura parla a cuore aperto rivelando il suo grande dramma. La Ventura è una delle donne più note all’interno del panorama televisivo italiano. A dimostrazione di ciò, è il fatto che la Ventura ha rappresentato per anni il reality show L’isola dei famosi, di cui ne è stata il volto storico. È rimasta al timone di questa trasmissione dal 2003 fino al 2011, per poi tornare nuovamente per l’edizione del 2016. La sua carriera però è iniziata in modo diverso, tant’è vero che è stata una delle giovanissime concorrenti di un quiz. Il tutto ebbe inizio negli anni ’80, anni in cui la Ventura ha ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 9 giugno 2022)ha rilasciato una confessione inaspettata. Il momento per lei è veramente tragico, ecco i dettagli Una rivelazione che ha commosso tutti.parla a cuore aperto rivelando il suo grande dramma. Laè una delle donne più note all’interno del panorama televisivo italiano. A dimostrazione di ciò, è il fatto che laha rappresentato per anni il reality show L’isola dei famosi, di cui ne è stata il volto storico. È rimasta al timone di questa trasmissione dal 2003 fino al 2011, per poi tornare nuovamente per l’edizione del 2016. La sua carriera però è iniziata in modo diverso, tant’è vero che è stata una delle giovanissime concorrenti di un quiz. Il tutto ebbe inizio negli anni ’80, anni in cui laha ...

Advertising

AleStonata : RT @Mattiabuonocore: Rai2 ha Simona Ventura e Paola Perego, le immola alla domenica, e prende Cattelan, Alessia Marcuzzi, Mara Maionchi, C… - Mattiabuonocore : Rai2 ha Simona Ventura e Paola Perego, le immola alla domenica, e prende Cattelan, Alessia Marcuzzi, Mara Maionchi,… - asannais : RT @Federic01996: Barbara D'urso in diretta che saluta Simona Ventura IO C'ERO #Pomeriggio5 - lad_dino : @Simo_Ventura @pippobaudo001 Ciao Simona ti rivolgiamo al comando dell'isola, un po' di sana ironia e freschezza non guasterebbe ???? - Dorian221190 : RT @nicklausxxxx: barbara d’urso che in direttissima saluta simona ventura un grandissimo dono giornata storica -