Sicilia, l’aumento dello stipendio di sindaci e consiglieri comunali lo pagano i cittadini. L’Anci protesta: “Colpa della legge regionale” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Così agli amministratori locali della Sicilia si toglie ulteriormente dignità istituzionale”. A esprimersi così, parlando della possibilità per sindaci e assessori di aumentare le proprie indennità, è L’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni. Quello che potrebbe sembrare un cortocircuito comunicativo rappresenta invece la critica più aspra nei confronti di una norma approvata qualche settimana fa dall’Assemblea regionale Siciliana ed entrata in vigore il 28 maggio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale: con un comma, inserito nella legge finanziaria regionale, è stato concesso agli enti locali di adeguare le retribuzioni dei componenti delle giunte comunali e dei presidenti dei consigli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “Così agli amministratori localisi toglie ulteriormente dignità istituzionale”. A esprimersi così, parlandopossibilità pere assessori di aumentare le proprie indennità, è, l’associazione nazionale dei Comuni. Quello che potrebbe sembrare un cortocircuito comunicativo rappresenta invece la critica più aspra nei confronti di una norma approvata qualche settimana fa dall’Assembleana ed entrata in vigore il 28 maggio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale: con un comma, inserito nellafinanziaria, è stato concesso agli enti locali di adeguare le retribuzioni dei componenti delle giuntee dei presidenti dei consigli ...

