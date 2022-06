Sicet | sguardo d’orizzonte sulle problematiche abitative | 60 occupazioni abusive in città

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si sta lavorando per superare le condizioni di criticità legate all’abusiva occupazione di alloggi di edilizia economica e popolare in. Il fenomeno, di lunga data e fonte di gravi momenti di tensioni sociale, conta oggi 60. Lo ha confermato l’assessore comunale all’Urbanistica, Molly Chiusolo ospite della sede della Cisl in via Iovine. Al centro di un’analisi che è stata condotta dalla Cisl di Benevento del segretario Ferdinando Vecchione, promotore della convocazione dell’incontro con la stampa per fare il punto sull’emergenza abitativa. Il sindacato ha richiamato l’attenzione su questo che comunque è un segnale tangibile e diffuso di malessere sociale. La Cisl ne ha discusso con l’assessore all’urbanistica Molly Chiusolo per individuare soluzioni al problema e ha ...