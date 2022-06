Si chiama Italo il primo okapi nato in Italia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) - Per la prima volta in Italia è nato in cattività un cucciolo di okapi, raro mammifero simile alla giraffa, specie minacciata di estinzione. Il protagonista dell'eccezionale evento, un cucciolo di sesso maschile, è stato chiamato Italo, in evidente omaggio alla terra che gli ha dato i natali. Il parto è avvenuto al Parco Zoo Falconara, in provincia di Ancona, l'unico in Italia a ospitare due esemplari di okapi, e che partecipa ai principali programmi per la riproduzione in cattività ai fini di preservare questa specie. Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) - Per la prima volta inin cattività un cucciolo di, raro mammifero simile alla giraffa, specie minacciata di estinzione. Il protagonista dell'eccezionale evento, un cucciolo di sesso maschile, è statoto, in evidente omaggio alla terra che gli ha dato i natali. Il parto è avvenuto al Parco Zoo Falconara, in provincia di Ancona, l'unico ina ospitare due esemplari di, e che partecipa ai principali programmi per la riproduzione in cattività ai fini di preservare questa specie.

