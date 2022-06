Si accascia mentre legge il giornale, muore sotto gli occhi della barista: stroncato da un malore a 68 anni (Di giovedì 9 giugno 2022) CHIARAVALLE - Era entrato nel suo bar preferito per sorseggiare un caffè e leggere il giornale, quando all'improvviso è stato colto da un malore fatale. L'uomo si è accasciato a terra ed è morto, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 9 giugno 2022) CHIARAVALLE - Era entrato nel suo bar preferito per sorseggiare un caffè ere il, quando all'improvviso è stato colto da unfatale. L'uomo si èto a terra ed è morto, ...

