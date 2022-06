Shakira scopre la chat ‘spinta’ di Piqué con una donna famosa: parla l’amante (Di giovedì 9 giugno 2022) La scorsa settimana ha iniziato a circolare un rumor su dei presunti tradimenti di Gerard Piqué ai danni di Shakira. Pochi gironi dopo la cantante colombiana e il calciatore del Barcellona hanno ufficializzato la loro separazione. Ma il corna gate non si chiude certo qui, perché a parte il recente tradimento con una ‘biondina 20enne che fa la hostess agli eventi’, sembra che il calciatore abbia fatto il volpino con una celebrità latina. Pare infatti che Shakira abbia beccato alcune chat ‘bislacche’ tra il compagno e Suzy Cortez, modella famosissima in America del sud, apparsa più volte su Playboy ed eletta ‘Miss Bum Bum’ (e muovo il boom, boom, boom, boom, boom, boom). Shakira, le confessioni di Susy Cortez. La modella in un’intervista rilasciata in esclusiva a El Diario ha parlato ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 giugno 2022) La scorsa settimana ha iniziato a circolare un rumor su dei presunti tradimenti di Gerardai danni di. Pochi gironi dopo la cantante colombiana e il calciatore del Barcellona hanno ufficializzato la loro separazione. Ma il corna gate non si chiude certo qui, perché a parte il recente tradimento con una ‘biondina 20enne che fa la hostess agli eventi’, sembra che il calciatore abbia fatto il volpino con una celebrità latina. Pare infatti cheabbia beccato alcune‘bislacche’ tra il compagno e Suzy Cortez, modella famosissima in America del sud, apparsa più volte su Playboy ed eletta ‘Miss Bum Bum’ (e muovo il boom, boom, boom, boom, boom, boom)., le confessioni di Susy Cortez. La modella in un’intervista rilasciata in esclusiva a El Diario hato ...

