(Di giovedì 9 giugno 2022) ANCONA - Il rombo deiri , di giorno e di notte, ormai è diventato una colonna sonora costante a Tavernelle, dove comitive di ragazzi - molti minorenni - si ritrovano per esibirsi in evoluzioni da ...

Advertising

corriereadriatico.it

...in evoluzioni dasu moto e scooter o per organizzare gare con auto truccate. Il parcheggio del cimitero è stato trasformato in una pista senza regole, dove i baby piloti ingaggiano...... nel 2002 ha vinto una dellepiù incerte ed appassionanti della storia politica del capoluogo. servizi sociali azzerati, una viabilità da, decoro e manutenzione ordinaria inesistenti. C'... Sfide da brividi con le moto nel park del cimitero: blitz dei carabinieri, fermati 20 giovani ANCONA - Il rombo dei motori, di giorno e di notte, ormai è diventato una colonna sonora costante a Tavernelle, dove comitive di ragazzi - molti minorenni - si ritrovano per esibirsi ...E, a quanto pare, vedere Zverev steso sulla terra rossa dello Chatrier ha fatto male anche a lui. Mi fa davvero venire i brividi, mi sembra di cadere Quel momento, altrettanto brutto, in cui il gigant ...