Senato: Granato aderisce a 'Ancora Italia' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "La politica è l'unico strumento democratico che abbiamo per uscire da una parentesi buia della nostra Repubblica, anche se non è stata e non è in grado di tutelare gli interessi dei cittadini dalle forti pressioni interne e esterne al Paese”. Lo dice la senatrice Bianca Laura Granato alla conferenza stampa in cui annuncia la sua adesione a Ancora Italia. “Ho scelto Ancora Italia – aggiunge Granato - per avere compagni di viaggio che stanno combattendo strenuamente per riportare la verità nell'informazione del nostro Paese. Il progetto politico di Ancora Italia vuole restituire ai cittadini la propria capacità di autodeterminazione attraverso le istituzioni che li rappresentano, ma ciò non può avvenire senza la ricerca della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "La politica è l'unico strumento democratico che abbiamo per uscire da una parentesi buia della nostra Repubblica, anche se non è stata e non è in grado di tutelare gli interessi dei cittadini dalle forti pressioni interne e esterne al Paese”. Lo dice la senatrice Bianca Lauraalla conferenza stampa in cui annuncia la sua adesione a. “Ho scelto– aggiunge- per avere compagni di viaggio che stanno combattendo strenuamente per riportare la verità nell'informazione del nostro Paese. Il progetto politico divuole restituire ai cittadini la propria capacità di autodeterminazione attraverso le istituzioni che li rappresentano, ma ciò non può avvenire senza la ricerca della ...

