Advertising

GerettoK : Le parole di Medvedev sono il frutto di tutto il male che gli USA hanno seminato e tutt'ora continuano a seminare n… - ComuneTirano : A Tirano la prima Fiera dei libri e della lettura “SEMINARE PAROLE” Piazza Unità d'Italia 11 e 12 giugno 2022 La pr… - Giorno_Lecco : “Seminare parole” La fiera dell’editoria - gipsy6702 : @Fabyo_68 Ma se la stanno proteggendo dall’inizio! Mai fatte sentire e vedere le “prove” che secondo lei “non ci so… - IntornoTirano : A Tirano la prima Fiera dei libri e della lettura “Seminare parole' -

Valtellina News

La fiera è figlia di una collaborazione tra comne, biblioteca Arcari, librerie Il Mosaico e Tiralistori, Patto locale per la lettura e volontarie e volontari per la cultura che da tempo cercano di ......il medico le aveva detto di divaricare le gambe e lei non aveva capito il senso di quelle. ... ha afferrato la sua bici e ha cominciato a pedalare velocemente peril suo aggressore. Un'... Seminare le parole è la fiera del libro di Tirano Alla sua prima edizione, promette subito di fare centro. "Seminare parole" è il titolo che il comune di Tirano ha deciso di dare alla sua nuova iniziativa, ovvero la "Fiera dei libri" in programma sab ...Libri protagonisti il prossimo weekend in piazza Unità d’Italia a Tirano dove si svolgerà la fiera dell’editoria "Seminare parole". Si comincia sabato 11 giugno alle 14.30 con la firma del patto per l ...