Se ne vuoi uno nuovo devi cercare un posto d’eccellenza

(Di giovedì 9 giugno 2022) Per certe donne è davvero un’ossessione, anche se spesso non ne avrebbero di bisogno. Ma tant’è, se non ti senti a tuo agio nel tuo corpo e hai la possibilità di cambiarlo perché non farlo? L’importante èun’eccellenza, altrimenti potrebbe essere pericoloso. Decidere di cambiare il proprio aspetto è una cosa lecita, basta che si trovino le persone e i centri giusti per farlo. Molte donne, infatti, hanno perso la vita per risparmiare, mettendosi nelle mani di veri e propri macellai. Mastoplastica additiva, un eccellenza italiana – (greenme) – curiosauro.itL’eccellenza è necessaria L’Italia si trova tra i primi posti nel mondo tra i paesi in cui si praticano operazioni di mastoplastica additiva. Lo conferma il rapporto della Società Internazionale di Chirurgia Plastica Estetica (ISAPS), che raccoglie statistiche sulle procedure più popolari in tutto il pianeta. ...