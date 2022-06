Se l’Almanacco del giorno dopo di Drusilla è in realtà quello di vent’anni prima... (Di giovedì 9 giugno 2022) E’ iniziato il periodo di magra della Rai, nel senso che tutti i programmi più gettonati sono andati in ferie, e, però, è possibile testare nuove trasmissioni e, soprattutto, nuovi personaggi. Purtroppo... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 giugno 2022) E’ iniziato il periodo di magra della Rai, nel senso che tutti i programmi più gettonati sono andati in ferie, e, però, è possibile testare nuove trasmissioni e, soprattutto, nuovi personaggi. Purtroppo...

Advertising

fulpiro : @Cinguetterai @pleporace ....e' strepitoso e completo l' Almanacco del giorno dopo .. ottimi autori e s… - infoitsport : L'Almanacco del giorno - News, trattative e retroscena dell'8/6 - unacelebrita : ho appena visto S01 | E03 of Drusilla e l'Almanacco del giorno dopo! #drusillaelalmanaccodelgiornodopo… - AdoptadaBarone : RT @RadioDueLaghi: Drusilla Foer e Il Volo, un duetto palesemente azzardato e che è andato in scena su Rai 2 nella puntata de L'Almanacco d… - PortiusPaula : RT @RadioDueLaghi: Drusilla Foer e Il Volo, un duetto palesemente azzardato e che è andato in scena su Rai 2 nella puntata de L'Almanacco d… -