Scuola Sant’Anna, studenti in piazza insieme ai precari di mense e pulizia: “Salari bassi, obbligati a straordinari per stipendi dignitosi” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Non c’è eccellenza se c’è sfruttamento” è lo slogan dell’assemblea pubblica organizzata in piazza dei Cavalieri di fronte alla sede della Scuola Normale Superiore di Pisa. Qui si sono riuniti gli allievi e i lavoratori dell’istituto, una delle università migliori al mondo, per parlare apertamente dei problemi relativi a contratti e Salari, cercando di raccogliere le testimonianze e i racconti del personale universitario. Attivo il coinvolgimento della comunità cittadina e tra i partecipanti anche molte associazioni locali come Non una di meno Pisa, Collettivo universitario autonomo, Exploit Pisa, Riscatto Pisa. “Negli ultimi anni, sempre più servizi nella pubblica amministrazione sono stati esternalizzati, cioè appaltati a ditte private esterne”. “Anche molte Università hanno adottato questa pratica – si legge in una nota del “Gruppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “Non c’è eccellenza se c’è sfruttamento” è lo slogan dell’assemblea pubblica organizzata indei Cavalieri di fronte alla sede dellaNormale Superiore di Pisa. Qui si sono riuniti gli allievi e i lavoratori dell’istituto, una delle università migliori al mondo, per parlare apertamente dei problemi relativi a contratti e, cercando di raccogliere le testimonianze e i racconti del personale universitario. Attivo il coinvolgimento della comunità cittadina e tra i partecipanti anche molte associazioni locali come Non una di meno Pisa, Collettivo universitario autonomo, Exploit Pisa, Riscatto Pisa. “Negli ultimi anni, sempre più servizi nella pubblica amministrazione sono stati esternalizzati, cioè appaltati a ditte private esterne”. “Anche molte Università hanno adottato questa pratica – si legge in una nota del “Gruppo ...

