Scuola | l’appello di “Manifesto dei 500” I prof contro i miti progressisti | torniamo alla cultura

(Di giovedì 9 giugno 2022) All’rme. Sembra un luogo comune ma non lo è. Il declino ormai decennale dell’istruzione e dell’educazione dei giovani è sotto gli occhi di tutti. Tante le cause. Dall’introduzione massiccia della tecnologia“desacralizzazione della” all’insegna del mito dellademocratica, egualitaria, di massa. L’anti-autoritarismo post ’68 ha avuto effetti drammatici. Come fotografa bene l’ultimo saggio di Luca Ricolfi e Paolo Mastrocola. Intitolato Il danno scolastico. Laprogressista come macchina della disuguaglianza (2021).dissacrata,dei 500Da quidi un cospicuo numero di insegnanti per “la difesa e il rilancio delle discipline, della ...