Scuola, in viaggio Carovana pedagogica Arci in 11 città d'Italia - 2 (Di giovedì 9 giugno 2022) "Quello che vogliamo fare è un percorso pedagogico che veda come protagonisti i ragazzi e i bambini, le realtà educanti e i territori con una serie di attività". Spiega così Vanessa Niri, ideatrice e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) "Quello che vogliamo fare è un percorso pedagogico che veda come protagonisti i ragazzi e i bambini, le realtà educanti e i territori con una serie di attività". Spiega così Vanessa Niri, ideatrice e ...

Advertising

Primonumero : In viaggio con Ulisse, la recita scolastica torna a concludere la scuola. In scena i bimbi di Pantano Basso… - viaggilorandi : la scuola è finita, ora bisogna pensare alle vacanze????????????? Trovate la #destinazione desiderata ed al resto ci p… - marco68perini : RT @FondazioneAVSI: #Libano: un viaggio nei luoghi dove la scuola diventa strumento di aiuto concreto per tanti bambini siriani e libanesi… - emmecap : RT @FondazioneAVSI: #Libano: un viaggio nei luoghi dove la scuola diventa strumento di aiuto concreto per tanti bambini siriani e libanesi… - GpSilvestri : RT @FondazioneAVSI: #Libano: un viaggio nei luoghi dove la scuola diventa strumento di aiuto concreto per tanti bambini siriani e libanesi… -