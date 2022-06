Scuola, il Tar: "Mascherine obbligatorie anche per gli esami di terza media e maturità", ma i presidi: "Si toglieranno al colloquio" | "... (Di giovedì 9 giugno 2022) I dispositivi FFP2 dovranno essere indossati in tutti gli ambienti scolastici fino al 31 agosto. Protesta il Codacons, soddisfatti i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 giugno 2022) I dispositivi FFP2 dovranno essere indossati in tutti gli ambienti scolastici fino al 31 agosto. Protesta il Codacons, soddisfatti i ...

Advertising

borghi_claudio : Qualche intossicato di grillismo dice che 'potevamo ricorrere al TAR anche per le mascherine dei bambini a scuola'.… - borghi_claudio : @ecehankoc Le mascherine a scuola sono state ahimè votate dal parlamento (non da noi) e non si ricorre al TAR contr… - Adnkronos : Obbligo #mascherine per la maturità 2022, precauzione necessaria? La decisione del Tar del Lazio, che ha respinto i… - marzia26282324 : RT @Cazzaccimiei1: Complimenti Lega, avete vinto la battaglia per togliere la mascherina 3 minuti al seggio, ci avete pure fatto un ricorso… - sossioc : RT @borghi_claudio: @ecehankoc Le mascherine a scuola sono state ahimè votate dal parlamento (non da noi) e non si ricorre al TAR contro un… -