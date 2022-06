Scuola, il governo deraglia: esami in mascherina (ma non gli orali) (Di giovedì 9 giugno 2022) Diciamolo, perché è così: le mascherine ormai sono diventate la bandierina dei chiusuristi nel pieno delle “riaperture” Covid. Una “battaglia” di principio al limite del ridicolo. Dal 15 giugno la mascherina non servirà (quasi) più da nessuna parte. Niente più Dpi né al cinema, né al teatro (gli ultimi luoghi “di svago” rimasti con l’obbligo per tutti gli italiani). Saranno solo “fortemente raccomandate” anche al referendum sulla giustizia, mentre al lavoro resterà la differenziazione classica: nel pubblico solo raccomandate, nel privato obbligatorie. Sui mezzi pubblici invece aleggia ancora un alone di mistero, visto che il ministro Speranza anche oggi ha ribadito che ci sta pensando e che vorrebbe prolungare l’obbligo. Mentre le regole sfiorano la follia in ambito scolastico. Secondo il Tar, che ha respinto il ricorso presentato dal Codacons, l’obbligo di protezione ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 giugno 2022) Diciamolo, perché è così: le mascherine ormai sono diventate la bandierina dei chiusuristi nel pieno delle “riaperture” Covid. Una “battaglia” di principio al limite del ridicolo. Dal 15 giugno lanon servirà (quasi) più da nessuna parte. Niente più Dpi né al cinema, né al teatro (gli ultimi luoghi “di svago” rimasti con l’obbligo per tutti gli italiani). Saranno solo “fortemente raccomandate” anche al referendum sulla giustizia, mentre al lavoro resterà la differenziazione classica: nel pubblico solo raccomandate, nel privato obbligatorie. Sui mezzi pubblici invece aleggia ancora un alone di mistero, visto che il ministro Speranza anche oggi ha ribadito che ci sta pensando e che vorrebbe prolungare l’obbligo. Mentre le regole sfiorano la follia in ambito scolastico. Secondo il Tar, che ha respinto il ricorso presentato dal Codacons, l’obbligo di protezione ...

