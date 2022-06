Advertising

orizzontescuola : Scuola Estiva “Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica”: iscrizione docenti entro il 15 giugno - laboescapes : RT @SISstoriche: Scuola estiva SIS 2022 - GENERE E CAPITALISMO. BORSE DI PARTECIPAZIONE bandite da Orlando, Centro delle donne di Bologna h… - SimonaLomolino : Organizzata dal dipartimento di Italianistica dell'@Unicatt, la #summerschool internazionale in studi manzoniani si… - SISstoriche : Scuola estiva SIS 2022 - GENERE E CAPITALISMO. BORSE DI PARTECIPAZIONE bandite da Orlando, Centro delle donne di Bo… - nalilett : RT @odiarsi: Da università che ha iniziato la sessione estiva sto invidiando molto i liceali che hanno finito la scuola -

LA NAZIONE

... sarà a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria all'indirizzo [email protected] Mercoledì 29 giugno protagonista della rassegna, in un'altra serata a ingresso libero, sarà invece ladi ...Con l'inizio della stagioneinfatti, i lavoratori che non hanno potuto rinnovare i contratti ...infatti prevede il sussidio esclusivamente nei mesi estivi - periodo dell'anno in cui la... Scuola estiva di orientamento Aperte le iscrizioni «Vedete bimbi, questa farfallina che non mi abbandona mai è un piccolo segnale che Gianmaria è qui tra noi e sorride con voi che oggi gli manifestate ancora amore e amicizia». Sono state le parole che ...Ultimi giorni per scegliere le attività dedicate ai figli per le vacanze. Una guida per genitori e bambini alla scoperta delle offerte per l’estate ...