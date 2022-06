Scossa di terremoto davanti alla costa marchigiana: magnitudo 4.2 (Di giovedì 9 giugno 2022) commenta Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 13:18 a poca distanza dalla costa marchigiana: l'epicentro è stato individuato in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 giugno 2022) commenta Undi4.2 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 13:18 a poca distanza d: l'epicentro è stato individuato in ...

