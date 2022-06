Sciopero buoni pasto | Il 15 giugno non li accettiamo

(Di giovedì 9 giugno 2022) L’allarme era stato lanciato e, adesso, dalle parole si passa ai fatti. Il 15gli esercenti pubblici e le aziende della distribuzione non accetteranno i. Un giornata di protesta per...

Advertising

infoiteconomia : Buoni pasto, i negozianti dicono basta: il 15 giugno c'è lo sciopero. 'Devono essere economicamente sostenibili' - infoiteconomia : Buoni pasto sciopero 15 giugno, bar, ristoranti e supermercati non li accetteranno: 'Sono insostenibili' - News24Italy : #Appe proclama lo sciopero dei buoni pasto - lacittanews : La tensione era da settimane già alle stelle, con le associazioni di categoria che chiedevano a gran voce l'interve… -

Nel 2019 sono stati emessi 500 milioni dipasto per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. A beneficiarne sono circa 3 milioni di lavoratori, di cui 1 milione dipendenti pubblici . In ...Nel 2019 sono stati emessi 500 milioni dipasto per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. A beneficiarne sono circa 3 milioni di lavoratori, di cui 1 milione dipendenti pubblici. In ...Mercoledì 15 giugno tutti i bar e i ristoranti della Toscana faranno "sciopero dei buoni pasto". Ovvero, per l’intera giornata nessun locale accetterà ...L’allarme era stato lanciato e, adesso, dalle parole si passa ai fatti. Il 15 giugno gli esercenti pubblici e le aziende della distribuzione non accetteranno i buoni pasto.