Schneider Electric annuncia i finalisti per la sua competizione Go Green (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) - • Le otto squadre vincitrici per le diverse aree geografiche sono state scelte tra migliaia di partecipanti. • Per l'Europa compete il team italiano AIDROPONIC • L'annuncio dei vincitori a livello mondiale sarà dato il 23 giugno Stezzano (BG), 9 giugno 2022 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato ufficialmente i finalisti di Schneider Go Green , la sua competizione internazionale annuale che invita studenti universitari di tutto il mondo a condividere le loro idee per innovazioni che possano aiutare a rendere il mondo più pulito, inclusivo e sostenibile. La competizione – che è stata lanciata da Schneider Electric nel 2011 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) - • Le otto squadre vincitrici per le diverse aree geografiche sono state scelte tra migliaia di partecipanti. • Per l'Europa compete il team italiano AIDROPONIC • L'annuncio dei vincitori a livello mondiale sarà dato il 23 giugno Stezzano (BG), 9 giugno 2022 –, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, hato ufficialmente idiGo, la suainternazionale annuale che invita studenti universitari di tutto il mondo a condividere le loro idee per innovazioni che possano aiutare a rendere il mondo più pulito, inclusivo e sostenibile. La– che è stata lanciata danel 2011 ...

