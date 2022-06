Schira: “Napoli-Sirigu, colloqui in corso. Sarà il nuovo portiere di riserva” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Napoli tratta Salvatore Sirigu, l’esperto di mercato Nicolò Schira ha riportato le ultime sui movimenti del club azzurro. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira dai propri canali social ha riportato importanti aggiornamenti sulle operazioni di mercato del club partenopeo. In particolare Schira si è soffermato sulla questione portieri: “colloqui in corso per Salvatore Sirigu al Napoli come free agent. Potrebbe essere il nuovo portiere di riserva“. Sirigu che si libererà a parametro zero dal Genoa potrebbe essere il secondo di Alex Meret che con ogni probabilità resterà in azzurro come portiere titolare. A questo punto l’addio di Ospina, nonostante ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Iltratta Salvatore, l’esperto di mercato Nicolòha riportato le ultime sui movimenti del club azzurro. L’esperto di calciomercato Nicolòdai propri canali social ha riportato importanti aggiornamenti sulle operazioni di mercato del club partenopeo. In particolaresi è soffermato sulla questione portieri: “inper Salvatorealcome free agent. Potrebbe essere ildi“.che si libererà a parametro zero dal Genoa potrebbe essere il secondo di Alex Meret che con ogni probabilità resterà in azzurro cometitolare. A questo punto l’addio di Ospina, nonostante ...

