‘Saranno Campioni’: Aurora Russo, la nuova speranza della lotta italiana (Di giovedì 9 giugno 2022) Attualmente nella lotta libera femminile si stanno affacciando alla ribalta delle nuove giovani, che si stanno allenando con le più grandi e che riteniamo abbiano il livello per affrontare queste realtà. Difatti, in questi ultimi cinque anni siamo riusciti a costruire una squadra valida e competitiva che in campo internazionale ha strappato diversi podi. Una di queste giovani è Aurora Russo. La piemontese ha 19 anni, partecipa nella categoria dei -57 kg ed è tesserata per il Centro Universitario Sportivo torinese. Tra i suoi punti di forza troviamo la consapevolezza delle sue capacità, la passione per la lotta libera fin da bambina, la tecnica sublime e il saper gestire i match più complicati per portarli a casa, anche con i punteggi più risicati. I primi risultati della Russo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Attualmente nellalibera femminile si stanno affacciando alla ribalta delle nuove giovani, che si stanno allenando con le più grandi e che riteniamo abbiano il livello per affrontare queste realtà. Difatti, in questi ultimi cinque anni siamo riusciti a costruire una squadra valida e competitiva che in campo internazionale ha strappato diversi podi. Una di queste giovani è. La piemontese ha 19 anni, partecipa nella categoria dei -57 kg ed è tesserata per il Centro Universitario Sportivo torinese. Tra i suoi punti di forza troviamo la consapevolezza delle sue capacità, la passione per lalibera fin da bambina, la tecnica sublime e il saper gestire i match più complicati per portarli a casa, anche con i punteggi più risicati. I primi risultatia ...

