Salvini e Meloni, un retroscena inquietante: il patto resiste solo in una regione. Ecco cosa può accadere (Di giovedì 9 giugno 2022) In quel campo largo minaccioso di trasformarsi in campo di Agramante che oggi è la coalizione di centrodestra alle amministrative, il Veneto, come al solito, resta il laboratorio -se non delle alleanze fiammeggianti- dei buoni propositi. Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in ogni città al voto si abbracciano tra sorrisi striminziti col fastidioso sentore di un coltello tra le scapole, tranne che a Padova e a Verona. Laddove i due hanno stretto un patto d'acciaio inscalfibile per i candidati sindaci di entrambi. A Verona, la Lega assicura l'appoggio cieco pronto e assoluto all'uscente Federico Sboarina; il quale fronteggia non solo il polo di sinistra che fa capo a Damiano Tommasi, ma anche il ritorno alla Dumas di Flavio Tosi curiosamente appoggiato da Forza Italia (che, però, voterebbe Sboarina al ballottaggio). A ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) In quel campo largo minaccioso di trasformarsi in campo di Agramante che oggi è la coalizione di centrodestra alle amministrative, il Veneto, come al solito, resta il laboratorio -se non delle alleanze fiammeggianti- dei buoni propositi. Matteoe Giorgia, in ogni città al voto si abbracciano tra sorrisi striminziti col fastidioso sentore di un coltello tra le scapole, tranne che a Padova e a Verona. Laddove i due hanno stretto und'acciaio inscalfibile per i candidati sindaci di entrambi. A Verona, la Lega assicura l'appoggio cieco pronto e assoluto all'uscente Federico Sboarina; il quale fronteggia nonil polo di sinistra che fa capo a Damiano Tommasi, ma anche il ritorno alla Dumas di Flavio Tosi curiosamente appoggiato da Forza Italia (che, però, voterebbe Sboarina al ballottaggio). A ...

Advertising

elio_vito : Rahal, 42anni di origine marocchina è deceduto oggi a Castelvolturno per la fatica dopo avere salvato due bambini t… - brandobenifei : Approvato il regolamento per ridurre le emissioni degli autoveicoli. Sconfitta totale della destra di #Meloni,… - matteorenzi : La storia de “Il Mostro” non riguarda me ma le Istituzioni. Se ciò che scrivo è vero, è un problema. Se qualcuno pe… - MgraziaT : RT @saveriolakadima: Ultimi per #salari in UE, questo nonostante tutte le balle del 'prima gli italiani' di Salvini. Lega che 30 anni fa gi… - cammisa_massimo : RT @GiorgioSnaider8: @cammisa_massimo Dobbiamo cacciarli tutti. Da Draghi a brunetta. Da Letta alla Lamorgese. Da Salvini alla Meloni. Tut… -