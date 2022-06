Salute: virus respiratorio sinciziale, neogenitori e medici uniti in un contest (Di giovedì 9 giugno 2022) Torino, 9 giu. (Adnkronos Salute) - La Scuola Holden di Torino ha fatto da location per il lancio della quarta edizione di #PerchéSì, contest e hackaton voluto da Sanofi per sviluppare le migliori campagne di informazione e comunicazione rispetto ai temi della prevenzione medica. Primo progetto di open innovation, promosso in collaborazione con la Scuola Holden, l'edizione 2022 di #PerchéSì è dedicata ai neogenitori con particolare focus sulle patologie da Rsv (virus respiratorio sinciziale), come bronchiolite e polmonite. Novità di quest'anno il coinvolgimento diretto nell'iniziativa dei neopapà e neomamme: in primo luogo in una fase di ascolto preliminare - un'indagine svolta da DoxaPharma - per capire i bisogni informativi e di comunicazione rispetto alle nuove sfide che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Torino, 9 giu. (Adnkronos) - La Scuola Holden di Torino ha fatto da location per il lancio della quarta edizione di #PerchéSì,e hackaton voluto da Sanofi per sviluppare le migliori campagne di informazione e comunicazione rispetto ai temi della prevenzione medica. Primo progetto di open innovation, promosso in collaborazione con la Scuola Holden, l'edizione 2022 di #PerchéSì è dedicata aicon particolare focus sulle patologie da Rsv (), come bronchiolite e polmonite. Novità di quest'anno il coinvolgimento diretto nell'iniziativa dei neopapà e neomamme: in primo luogo in una fase di ascolto preliminare - un'indagine svolta da DoxaPharma - per capire i bisogni informativi e di comunicazione rispetto alle nuove sfide che la ...

Advertising

LocalPage3 : Salute, 45% genitori non conosce virus sinciziale che è prima causa di polmonite nei bebè - TV7Benevento : Salute, 45% genitori non conosce virus sinciziale che è prima causa di polmonite nei bebè - - VAncilotti : RT @Patriziapattys: “Questo virus si diffonde nell'aria quasi esclusivamente in ambienti chiusi. Se iniziamo da lì, l'edilizia conta' Migli… - MilaSpicola : RT @Patriziapattys: “Questo virus si diffonde nell'aria quasi esclusivamente in ambienti chiusi. Se iniziamo da lì, l'edilizia conta' Migli… - Stefan0___ : RT @Patriziapattys: “Questo virus si diffonde nell'aria quasi esclusivamente in ambienti chiusi. Se iniziamo da lì, l'edilizia conta' Migli… -