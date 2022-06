Salute e benessere nella città, Vezzali: “Sosteniamo lo sport” (Di giovedì 9 giugno 2022) “L’obiettivo di rigenerare le città, intese non solo come contenitore ma come insieme di soggetti e spazio vitale della comunità, si persegue principalmente attraverso il benessere della popolazione che va raggiunto anche con la pratica sportiva. Per questo lo sport, insieme a Salute e ambiente, devono diventare temi centrali delle politiche nazionali, regionali e cittadine durante tutto l’anno”. E’ un passaggio dell’intervento del sottosegretario Valentina Vezzali alla presentazione – presso la Sala Presidenza Anci – della Giornata nazionale per la Salute e il benessere nella città “Rigenera in Salute la tua città”, che si celebrerà il 2 luglio. “Il mio impegno come Sottosegretario è ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022) “L’obiettivo di rigenerare le, intese non solo come contenitore ma come insieme di soggetti e spazio vitale della comunità, si persegue principalmente attraverso ildella popolazione che va raggiunto anche con la praticaiva. Per questo lo, insieme ae ambiente, devono diventare temi centrali delle politiche nazionali, regionali e cittadine durante tutto l’anno”. E’ un passaggio dell’intervento del sottosegretario Valentinaalla presentazione – presso la Sala Presidenza Anci – della Giornata nazionale per lae il“Rigenera inla tua”, che si celebrerà il 2 luglio. “Il mio impegno come Sottosegretario è ...

