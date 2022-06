Salerno, intervento di bonifica nell’area dell’ex ostello della gioventù (FOTO) (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Municipale di Salerno e la Polizia di Stato Digos hanno svolto un’operazione di controllo e sgombero, pulizia e bonifica sotto i portici della Palazzina ex ostello della gioventù. L’operazione nell’ambito dei controlli territoriali sulle aree demaniali è scattata anche grazie alle segnalazioni di bagnanti e cittadini che avevano notato situazioni di degrado. Sul posto sono stati trovati due cittadini extracomunitari che sono stati fermati e portati all’ufficio immigrazione della Questura per l’identificazione. Alla fine degli accertamenti a carico di uno dei due soggetti risultato irregolare è stato emesso provvedimento di espulsione con deferimento all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza ad un precedente decreto emesso a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Municipale die la Polizia di Stato Digos hanno svolto un’operazione di controllo e sgombero, pulizia esotto i porticiPalazzina ex. L’operazione nell’ambito dei controlli territoriali sulle aree demaniali è scattata anche grazie alle segnalazioni di bagnanti e cittadini che avevano notato situazioni di degrado. Sul posto sono stati trovati due cittadini extracomunitari che sono stati fermati e portati all’ufficio immigrazioneQuestura per l’identificazione. Alla fine degli accertamenti a carico di uno dei due soggetti risultato irregolare è stato emesso provvedimento di espulsione con deferimento all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza ad un precedente decreto emesso a ...

