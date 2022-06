Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana, trovato il sostituto di Sabatini: L’ex Roma De Sanctis è il nuovo Ds - Mediagol : Salernitana, trovato il sostituto di Sabatini: L’ex Roma De Sanctis è il nuovo Ds - persemprecalcio : ???? Dopo l'addio di #Sabatini, il presidente della #Salernitana #Iervolino ha subito trovato l'accordo per il nuovo… - SportdelSud : Dopo l'addio di #WalterSabatini la #Salernitana sembra aver trovato l'accordo con Riccardo #Bigon per il ruolo di d… - tifoso_perfetto : @cosoblu @SSCN_1926_D10S @julien170905 Pure ‘a Salernitana ha trovato un napoletano che sta dimostrando piu disponi… -

Mediagol.it

CONTATTO CON LA- 'A me nessuno mi ha contattato direttamente. Nel caso accetterei, in ... Penso abbia fatto un lavoro straordinario, la squadra hagiovamento dal suo intervento e ha ......Marche che nel suo prestigioso curriculum vanta 10 promozioni (due in serie A (Carpi e). A Salerno homolta tensione; una situazione molto calda rispetto ad altre realtà da me ... Salernitana, trovato il sostituto di Sabatini: L’ex Roma De Sanctis è il nuovo Ds Da un ex romanista ad un altro, la Salernitana ha trovato il suo nuovo direttore sportivo. I campani dopo l'addio di Walter Sabatini hanno scelto Morgan De Sanctis che aveva già un accordo verbale con ...In seguito all'addio di Walter Sabatini alla Salernitana, la società granata ha scelto il nuovo ds: Morgan De Sanctis ...