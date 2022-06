Salernitana, scelto il nuovo direttore sportivo: è Morgan De Sanctis (Di giovedì 9 giugno 2022) Colpo di scena in casa Salernitana, dove è stato annunciato il nuovo direttore sportivo. Al termine di una trattativa lampo, la scelta è ricaduta su Morgan De Sanctis, ex portiere di Roma e Napoli. A dir la verità, la prima scelta per i granata era Riccardo Bigon, in passato ds di Napoli e Bologna. Tuttavia non è stato raggiunto un accordo e perciò si è deciso di virare su De Sanctis, che prenderà il posto di Walter Sabatini. “La scelta si inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e ad un nuovo modo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio” si legge in una nota. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Colpo di scena in casa, dove è stato annunciato il. Al termine di una trattativa lampo, la scelta è ricaduta suDe, ex portiere di Roma e Napoli. A dir la verità, la prima scelta per i granata era Riccardo Bigon, in passato ds di Napoli e Bologna. Tuttavia non è stato raggiunto un accordo e perciò si è deciso di virare su De, che prenderà il posto di Walter Sabatini. “La scelta si inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e ad unmodo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio” si legge in una nota. SportFace.

