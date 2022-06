Salernitana | nuovo direttore sportivo a sorpresa | annuncio UFFICIALE

Advertising

Aisaacvangc : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Salernitana, Morgan De Sanctis è il nuovo direttore sportivo del club granata - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Salernitana, Morgan De Sanctis è il nuovo direttore sportivo del club granata - jason05_ : RT @marcoconterio: ?? Sorpresa alla #Salernitana. Morgan De Sanctis è ufficialmente il nuovo direttore sportivo. Non andrà all'#Olympiacos c… - vasilijivanovic : Mossa a sorpresa della #Salernitana che fa una scelta coraggiosa, dopo il rifiuto di Bigon e i tanti nomi sul tavol… - GIUSPEDU : RT @marcoconterio: ?? Sorpresa alla #Salernitana. Morgan De Sanctis è ufficialmente il nuovo direttore sportivo. Non andrà all'#Olympiacos c… -

LA SCELTA DEL DS - Nel frattempo, laè ancora alla ricerca di un direttore sportivo: ... l'ex Bologna ha declinato la proposta e ora il presidente Iervolino è a caccia di unprofilo. ......in campionato con diversi gol importanti per il risultato finale conseguito dalla: è ... è uno scenario che il calciatore gradirebbe CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio ...Sorpresa in casa Salernitana: è Morgan De Sanctis il nuovo direttore sportivo del club granata dopo l’addio con Walter Sabatini La Salernitana – a sorpresa – annuncia il nome del nuovo direttore ...Morgan De Sanctis sarà il nuovo direttore sportivo della Salernitana. Il club granata ha siglato un accordo triennale con l'ex portiere di Napoli e Roma. De Sanctis, 45 anni, diplomatosi quattro anni ...