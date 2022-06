(Di giovedì 9 giugno 2022) Il parlamento russo attacca l'della. In un comunicato diffuso da un'agenzia di stampa russa allineata al Cremlino si legge che: «Il vice Fedorov ha presentato...

Advertising

repubblica : Minacce della Russia ai leader italiani: 'Basso carattere morale, hanno dimenticato il nostro aiuto sul Covid. Rapp… - FEzrebu : @EmilianoDiMarco @lup0solitari0 @jacopo_iacoboni ...altre situazioni probabilmente lo fanno, ma come dicevi sono 1.… - Gazzettino : #russia, minacce alla #lituania: «Annullare l'atto di indipendenza dall'Urss» - Cielodigiove : RT @Corriere: Quei messaggi minacciosi che la Russia continua a mandare all’Italia. E la strana vicenda della missione (poi cancellata) di… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Quei messaggi minacciosi che la Russia continua a mandare all’Italia. E la strana vicenda della missione (poi cancellata) di… -

ilmessaggero.it

C'erano state anche dellenei suoi confronti. Non si è trattato di un episodio accaduto all'... "Putin malato, fra 6 mesi golpe in"/ L'ex 007 inglese "Salute sta peggiorando" PICCHIATA ...' L'aggressione ingiustificata dellaall'Ucraina continua a pesare sull'economia europea e ... la flessibilità rimarrà un elemento della politica monetaria ogniqualvolta lealla ... Russia, minacce alla Lituania: «Annullare l'atto di indipendenza dall'Urss» Russia e Cina si sono opposte e ieri hanno dovuto riferire ... a causa dell'opposizione di due dei suoi membri permanenti, reagire prontamente alle minacce poste dalla DPRK".Non è stato raggiunto alcun accordo tra la Russia e la Turchia sulle esportazioni attraverso il Mar Nero del grano bloccato nei porti ucraini. Lo ha detto il ...