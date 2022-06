Russia, le nuove auto sono senza air bag, Abs e catalizzatori. L'effetto delle sanzioni (Di giovedì 9 giugno 2022) La Commissione Europea ha appena deciso che dal 2035 non potranno più essere vendute auto con motori a benzina o diesel, ma soltanto elettriche. Una svolta storica, che ha tra le conseguenze... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 giugno 2022) La Commissione Europea ha appena deciso che dal 2035 non potranno più essere vendutecon motori a benzina o diesel, ma soltanto elettriche. Una svolta storica, che ha tra le conseguenze...

Advertising

Hero9004 : Via #vincenzotrasmissioni Nuove fonti: la NATO aveva promesso di non espandersi verso est – 'Aumenta il rischio di… - 6170014e0446462 : Questa giornalista Claudia Fusani comincia a dire nuove cattiverie sulla guerra in Cecenia, a colpa della Russia. P… - Radio1Rai : #Ucraina #Putin incontra i giovani imprenditori: 'La Russia non farà la stessa fine dell'Urss. Non possiamo essere… - FedericoBurlan2 : @_Nico_Piro_ Considerando che la Russia ha apertamente rivendicato di volere nella propria 'sfera di influenza' (si… - SimoneCerroni1 : RT @cesispa: Codazzi (CESI CEO) a #Italia 4.0 di @classcnbc: “Le nostre analisi dimostrano come lo sviluppo progressivo, entro il 2025, di… -