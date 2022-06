Rugby | Top 10 | Valorugby | sulla panchina arriva Properzi

(Di giovedì 9 giugno 2022) Un grande ritorno ai massimi livelli, una delle icone delitaliano che si rimette in gioco. Franco, ex pilone dell’Italia, dovrebbe essere il prossimo allenatore del ValoEmilia, il clubto in semifinale nell’ultimo Top 10 di. A dare la notizia il Gazzettino, che evidenzia come l’avventura di Roberto Manghiemiliana sia agli sgoccioli, con Manghi che resterà in società come direttore tecnico e trait d’union tra squadra e società. Al suo posto, dunque, Franco, una vita in campo nelle fila del Milan Amatori Milano e che da coach è stato assistente a Treviso, Mogliano e Rovigo.non sarebbe, in realtà, la prima scelta del Valo, che negli scorsi giorni ha ...

Rugby - Top 10: gli ultimi aggiornamenti di mercato Un grande ritorno ai massimi livelli, una delle icone del rugby italiano che si rimette in gioco. Franco Properzi, ex pilone dell'Italia, dovrebbe essere il prossimo allenatore del Valorugby Emilia, i ...Inizia l'estate del rugby Seven e anche quest'anno l'Italia arriva all'appuntamento dopo una stagione ai margini dell'attenzione federale, con pochissimi raduni e un gruppo pescato principalmente dal ...