Rugby 7: Italia, i convocati per provare a conquistare i Mondiali (Di giovedì 9 giugno 2022) Inizia l'estate del Rugby Seven e anche quest'anno l'Italia arriva all'appuntamento dopo una stagione ai margini dell'attenzione federale, con pochissimi raduni e un gruppo pescato principalmente dal Top 10, ma senza una programmazione di ampio respiro. Nonostante ciò, però, quest'estate gli azzurri di Andy Vilk proveranno l'utopico tentativo di strappare un difficile biglietto per i Mondiali che si disputeranno a settembre a Cape Town, in Sudafrica. I ragazzi di Andy Vilk sranno impegnati nel Rugby Europe 7s Championship che farà tappa a Lisbona e Cracovia e che garantirà alle prime due classificate il pass per gli spareggi per l'accesso alle Series internazionali 2022/23, insieme a Francia e Spagna. In Portogallo, l'Italseven se la vedrà nella fase a gironi con Lituania, Polonia, Francia e Germania.

