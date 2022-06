Rubbo | Gesesa esempio di innovazione sociale

(Di giovedì 9 giugno 2022) Napoli, 9 giu. (Adnkronos) - “sta attuando un percorso di trasformazione, stiamo per diventare società benefit. Undi”. Così Salvatore, amministratore delegato, presente a Napoli per la seconda tappa dell'Acea Innovation Tour, che si è svolta ieri nel centro congressi della Stazione Marittima, nell'ambito del ‘Green Med Symposium'. “Le società benefit - ha detto- hanno lo scopo di affiancare al business anche degli obiettivi di benefici comuni ovvero gli obiettivi che producono impatti positivi sugli stakeholder”.

si sono susseguiti gli interventi di Valeria Fascione, assessora all'Innovazione della Regione Campania, Silvia Celani, Head of Innovation Acea, Salvatore Rubbo, Amministratore Delegato, Gesesa. Si è svolta oggi a Napoli la seconda tappa dell'Acea Innovation Tour, che ha avuto luogo nel Centro congressi della Stazione Marittima, nell'ambito del 'Green Med Symposium'.