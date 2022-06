Ron, il tour per celebrare i 50 anni di musica: ecco le date (Di giovedì 9 giugno 2022) Parte il 18 giugno “Non abbiam bisogno di parole live tour”, il tour celebrativo di Ron per i 50 anni di musica. Ron, le date del tour celebrativo I più grandi successi di Ron in un tour celebrativo dei suoi 50 anni di musica. I capolavori che ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni (pubblicati anche recentemente nell’antologia Non abbiam bisogno di parole); rivivranno di nuova luce durante i live. Il tour sarà articolato in tre momenti distinti. RON sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno; tra le orchestre più note nel nostro Paese grazie ai tanti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato. Insieme a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Parte il 18 giugno “Non abbiam bisogno di parole live”, ilcelebrativo di Ron per i 50di. Ron, ledelcelebrativo I più grandi successi di Ron in uncelebrativo dei suoi 50di. I capolavori che ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni (pubblicati anche recentemente nell’antologia Non abbiam bisogno di parole); rivivranno di nuova luce durante i live. Ilsarà articolato in tre momenti distinti. RON sarà accompagnato dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno; tra le orchestre più note nel nostro Paese grazie ai tanti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato. Insieme a ...

Advertising

Lopinionista : Ron, parte il 18 giugno “Non abbiam bisogno di parole live tour”: le date - GloriaSartorio : RT @roncellamare: Cari Amici, grandi notizie! Dalla prossima settimana prenderà il via il “RON 50 - Non Abbiamo Bisogno di Parole - Live To… - SocialArtistOF2 : Annunciato il tour di RON @DanieleMignardi - GiovanniVerdoli : RT @roncellamare: Cari Amici, grandi notizie! Dalla prossima settimana prenderà il via il “RON 50 - Non Abbiamo Bisogno di Parole - Live To… - liberipensieri_ : RT @roncellamare: Cari Amici, grandi notizie! Dalla prossima settimana prenderà il via il “RON 50 - Non Abbiamo Bisogno di Parole - Live To… -