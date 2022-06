Ron Finley e la gangsta gardening | «Questi sono i semi della libertà»

Advertising

Vanity Fair Italia

Da 12 anni Ron Finley trasforma i quartieri desolati di Los Angeles in orti di comunità. Così, l’eco giardiniere d’America porta avanti la ribellione agricola urbana perché, dice, «se restituisci valo ...When it comes to gardening, planting your own vegetable garden can be extremely rewarding. You’ll feel a sense of accomplishment when your favorite veggies begin to sprout, and you’ll have access to ...