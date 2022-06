Romina Power pubblica una foto con Albano: su Instagram così, fan pazzi di gioia (Di giovedì 9 giugno 2022) Il loro matrimonio è finito da tempo, ma il loro affetto perdura ancora oggi. Quello tra Albano e Romina Power è un rapporto forte, che sembra andare oltre ogni incomprensione. Per questo i fan continuano ancora oggi a sperare in un loro ritorno di fiamma, anche se il cantante di Cellino San Marco è felicemente … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 9 giugno 2022) Il loro matrimonio è finito da tempo, ma il loro affetto perdura ancora oggi. Quello traè un rapporto forte, che sembra andare oltre ogni incomprensione. Per questo i fan continuano ancora oggi a sperare in un loro ritorno di fiamma, anche se il cantante di Cellino San Marco è felicemente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

iamshathree : RT @domenicangela22: Felicità (Al Bano & Romina Power) with English and Italian Lyrics - i__am_sha : RT @domenicangela22: Felicità (Al Bano & Romina Power) with English and Italian Lyrics - Usman__Sha : RT @domenicangela22: Felicità (Al Bano & Romina Power) with English and Italian Lyrics - GiancarloCharly : @BlueBel87796049 Ehi io ho azzeccato. Quella non é Romina Power? ?????? - AnxietyPath : RT @domenicangela22: Felicità (Al Bano & Romina Power) with English and Italian Lyrics -