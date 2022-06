Romano: “C’è un fondo che vuole il Napoli, ci sarà l’assalto decisivo” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Napoli può essere ceduto, un fondo di investimento vuole acquistare la società partenopea di proprietà di Aurelio De Laurentiis. Si è parlato molto di un interesse del fondi per la società azzurra, ma in particolare è la Serie A che sembra di fare gola alle grandi società. La notizia della cessione del Napoli cominci a diventare sempre più pressante e fino ad ora non è mai arrivata una smentita ufficiale da parte della società. “Un fondo acquisterà il Napoli entro fine anno” “Il fondo che vuole il Napoli da qui a sei mesi sferrerà assalto definitivo.Il magnate dietro all’operazione sarebbe intenzionato a fissare il closing entro la fine dell’anno. Trattativa a fari spenti, come accade sempre in casi come questi. Questo so, questo vi ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilpuò essere ceduto, undi investimentoacquistare la società partenopea di proprietà di Aurelio De Laurentiis. Si è parlato molto di un interesse del fondi per la società azzurra, ma in particolare è la Serie A che sembra di fare gola alle grandi società. La notizia della cessione delcominci a diventare sempre più pressante e fino ad ora non è mai arrivata una smentita ufficiale da parte della società. “Unacquisterà ilentro fine anno” “Ilcheilda qui a sei mesi sferrerà assalto definitivo.Il magnate dietro all’operazione sarebbe intenzionato a fissare il closing entro la fine dell’anno. Trattativa a fari spenti, come accade sempre in casi come questi. Questo so, questo vi ...

