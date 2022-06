Roma, stazioni della FC3 off limits per i disabili: ascensori e scale mobili perennemente fuori uso. E le baby gang impazzano (FOTO) (Di giovedì 9 giugno 2022) Ore 13.30 di un giovedì senza infamia e senza lode. Piove, finalmente, dopo tanta afa. E il treno della linea FL3 Roma Viterbo è pieno di pendolari – studenti, lavoratori e pensionati – che stanno rientrando nelle proprie abitazioni. Il tono generale dell’umore è piuttosto basso. Mentre scambiamo due chiacchiere con un’anziana donna preoccupata di come porterà, anche oggi, il carrello colmo di spesa fino a casa, dato che ascensori e scale mobili sono sempre fuori uso, la signora indica il finestrino. Un uomo sta urinando sulla banchina incurante della folla e del treno che si sta fermando. Stazione Montemario. Un girone infernale dove tutto può accadere Ad accogliere passeggeri e turisti ogni genere di espressione estemporanea sui muri, le porte degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Ore 13.30 di un giovedì senza infamia e senza lode. Piove, finalmente, dopo tanta afa. E il trenolinea FL3Viterbo è pieno di pendolari – studenti, lavoratori e pensionati – che stanno rientrando nelle proprie abitazioni. Il tono generale dell’umore è piuttosto basso. Mentre scambiamo due chiacchiere con un’anziana donna preoccupata di come porterà, anche oggi, il carrello colmo di spesa fino a casa, dato chesono sempreuso, la signora indica il finestrino. Un uomo sta urinando sulla banchina incurantefolla e del treno che si sta fermando. Stazione Montemario. Un girone infernale dove tutto può accadere Ad accogliere passeggeri e turisti ogni genere di espressione estemporanea sui muri, le porte degli ...

