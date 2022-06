Roma, rapine a mano armata ai supermercati in sella allo scooter rubato: ecco come sono stati incastrati (Di giovedì 9 giugno 2022) Erano il terrore dei supermercati di Roma. C.C. classe ’90 e T.F. classe ’70 avrebbero compiuto diversi colpi sempre rispettando il medesimo copione. Uno restava fuori a fare da palo, l’altro, pistola in pugno, rapinava gli esercizi commerciali. Il tutto in pochi minuti prima di svanire nel nulla a bordo di un motoveicolo rubato. rapine a mano armata a Roma tra marzo e aprile Nelle scorse ore però su di loro sono piombati i “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma. Nei loro confronti sono scattate infatti due misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’accusa è quella di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Erano il terrore deidi. C.C. classe ’90 e T.F. classe ’70 avrebbero compiuto diversi colpi sempre rispettando il medesimo copione. Uno restava fuori a fare da palo, l’altro, pistola in pugno, rapinava gli esercizi commerciali. Il tutto in pochi minuti prima di svanire nel nulla a bordo di un motoveicolotra marzo e aprile Nelle scorse ore però su di loropiombati i “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di. Nei loro confrontiscattate infatti due misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica. L’accusa è quella di ...

