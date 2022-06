Roma, Pellegrini sempre più leader: rifiutati 60 milioni e c’è la 10… (Di giovedì 9 giugno 2022) Lorenzo Pellegrini sempre più centrale nella Roma di Mourinho. rifiutati 60 milioni dal Newcastler e la società vorrebbe vederlo con la 10… La Roma rifiuta 60 milioni del Newcastle per Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi non hanno nessuna intenzione di privarsi del loro capitano e anzi, stanno pensando di consegnarli la maglia numero 10. L’idea non troverebbe nemmeno l’obiezione di Francesco Totti, che già si era espresso a riguardo per Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Lorenzopiù centrale nelladi Mourinho.60dal Newcastler e la società vorrebbe vederlo con la 10… Larifiuta 60del Newcastle per Lorenzo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi non hanno nessuna intenzione di privarsi del loro capitano e anzi, stanno pensando di consegnarli la maglia numero 10. L’idea non troverebbe nemmeno l’obiezione di Francesco Totti, che già si era espresso a riguardo per Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GolFantasmaBlog : Roma, effetto Mou ?? La Roma e Mourinho, un amore passionale e viscerale. Articolo online ??… - MRC_typing : Detto questo, se l’hanno proposto a 15-20 milioni è un’opportunità da cogliere al volo, con l’addio di Mkhitaryan a… - DiegoASR86 : Peppe Giannini lo ritrovo perfettamente in Lorenzo Pellegrini. Entrambi Romanisti, entrambi messi sempre in discuss… - der1809 : ?????????????????? Il Newcastel offre 60mln alla Roma per Lorenzo Pellegrini , ma 'a magica' rifiuta l'offerta???? - infoitsport : Ungheria, Rossi: “Pellegrini? Difficile trovargli difetti. Zaniolo deve restare alla Roma” -