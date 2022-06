Roma. ‘Non so tornare a casa’: 87enne si perde, salvato dagli ‘angeli’ della Polizia Locale (Di giovedì 9 giugno 2022) Aveva da poco ritirato la pensione e dal quartiere Marconi, lì dove vive, si era spostato nella zona di Tor Marancia. Una strada, un percorso che forse faceva spesso, ma che ieri ha dimenticato perché lui, un anziano di 87 anni, non è riuscito a tornare a casa. Ma fortunatamente ha incontrato gli ‘angeli’ della Polizia Locale del VIII Gruppo Tintoretto che, quando l’hanno visto in difficoltà mentre vagava disorientato in via dell’Accademia del Cimento, lo hanno soccorso. Gli angeli della Polizia Locale salvano un anziano che si era perso a Tor Marancia Gli agenti si sono avvicinati all’anziano, che era in stato confusionale, lo hanno rassicurato e poi con lui hanno instaurato un rapporto di fiducia. L’uomo ha spiegato loro che si era perso, che aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Aveva da poco ritirato la pensione e dal quartiere Marconi, lì dove vive, si era spostato nella zona di Tor Marancia. Una strada, un percorso che forse faceva spesso, ma che ieri ha dimenticato perché lui, un anziano di 87 anni, non è riuscito aa casa. Ma fortunatamente ha incontrato glidel VIII Gruppo Tintoretto che, quando l’hanno visto in difficoltà mentre vagava disorientato in via dell’Accademia del Cimento, lo hanno soccorso. Gli angelisalvano un anziano che si era perso a Tor Marancia Gli agenti si sono avvicinati all’anziano, che era in stato confusionale, lo hanno rassicurato e poi con lui hanno instaurato un rapporto di fiducia. L’uomo ha spiegato loro che si era perso, che aveva ...

Advertising

mengonimarco : Svelato il primo ospite per la data di Roma… @sonolamadame1 Siamo ancora in diretta, le sorprese non sono finite… - reportrai3 : L’Eliseo di Roma è in vendita per 24 milioni di euro sul sito di un’agenzia immobiliare. Proprietario e direttore a… - ladyonorato : Ieri c’erano a Roma i pescatori. Questo è lo scenario che vedremo sempre più spesso nei prossimi mesi: gente disper… - Robertothegiant : @carlo101202 Non paragoniamo le situazioni. Perché al Napoli sono andati 90 milioni e alla Roma 60 (non ho fatto ri… - 51Pier : RT @michelelanzo: Roma è perduta. Gualtieri non ha ha minima idea di come amministrare la più importante città del mondo. È un ignavo, la b… -