Roma, Mourinho cerca il colpo in attacco: i bookies 'sognano' Cristiano Ronaldo, Mertens pista concreta (Di giovedì 9 giugno 2022) Rinforzare il reparto offensivo è il primo degli obiettivi di Josè Mourinho per la Roma 2022-23. Dopo aver messo a segno il colpo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Rinforzare il reparto offensivo è il primo degli obiettivi di Josèper la2022-23. Dopo aver messo a segno il...

DiMarzio : #Roma, #Mourinho resta: il #PSG punta #Galtier - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Matic e #Mourinho di nuovo insieme: un leader per il centrocampo della #Roma - DuncanCastles : Jose Mourinho ‘very happy’ at AS Roma as PSG prepare to replace Mauricio Pochettino. - Spartacus1967 : @GiammariaCaf @solorobabuona Poi è prematuro dire che la ROMA non guarda al futuro e che Mourinho conta più di Pint… - L_N_ta : RT @AnfetaMilan: La Roma sta mettendo su uno squadrone. Sono curioso di vedere come farà Mourinho ad arrivare sesto questa volta -