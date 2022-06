Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, DOPO MATIC BLOCCATI ANCHE SOLBAKKEN E CELIK Si lavora per chiudere le operazioni con Bodo… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Matic e #Mourinho di nuovo insieme: un leader per il centrocampo della #Roma - DiMarzio : Nemanja #Matic alla #Roma: dettagli e retroscena dell'operazione - roma_passione : @Fil_Biafora Ciao Filippo Oltre Matic e Svilar Ci sono novità su #Celik #Solbakken e #Frattesi Grazieeee - cmdotcom : #Roma, #Matic e la difesa posizionale di Mourinho: la coesistenza con Cristante e l'eredità di Mkhitaryan… -

In quel reparto i giallorossi stanno corteggiandoe Douglas Luiz, ma come prevedibile è in ... Anche lavuole regalare un colpo ai tifosi, ormai incontenibili dopo la vittoria della ...Samir Bertolotto) Calciomercatonews/in arrivo, idea Cuadrado (ultime notizie) CALCIOMERCATONEWS: MERTENS NEL MIRINO Diversi gli obiettivi di calciomercato delladi Josè ...Le tue sensazioni sulla vittoria della Roma con Mourinho in Coppa “Io sono un innamorato di Mourinho dalla primo giorno. Una persona fantastica sia dal punto di vista calcistico che da quello umano.La Repubblica (M. Juric) – A Trigoria quest’anno le idee sul mercato sono molto chiare: prima il centrocampo, poi tutto il resto. Il primo tassello è già arrivato: Matic farà le visite mediche e firme ...