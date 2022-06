Roma, Ama assume: 600 le nuove assunzioni previste, cosa c’è da sapere (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma. Arrivano delle importanti novità in merito al delicato tema del lavoro. Saranno infatti 600 le nuove assunzioni in Ama, — l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nella Capitale — 385 delle quali avverranno subito; le restanti saranno invece portate a termine entro la fine dell’anno. Leggi anche: Roma, nuove assunzioni in AMA: cercasi 155 operatori ecologici a tempo indeterminato Lavoro, Ama assume: il piano della municipalizzata Come detto, le nuove assunzioni previste dal piano sono 600 e hanno come fine quello di colmare il dislivello esistente fra la necessità sul territorio e il numero attuale degli operatori. Fattore quest’ultimo che è emerso dal tavolo di confronto avvenuto tra il direttore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022). Arrivano delle importanti novità in merito al delicato tema del lavoro. Saranno infatti 600 lein Ama, — l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nella Capitale — 385 delle quali avverranno subito; le restanti saranno invece portate a termine entro la fine dell’anno. Leggi anche:in AMA: cercasi 155 operatori ecologici a tempo indeterminato Lavoro, Ama: il piano della municipalizzata Come detto, ledal piano sono 600 e hanno come fine quello di colmare il dislivello esistente fra la necessità sul territorio e il numero attuale degli operatori. Fattore quest’ultimo che è emerso dal tavolo di confronto avvenuto tra il direttore ...

Advertising

capitanharlcok : RT @AndreaGiuricin: Ogni giorno in #Ama non vanno al lavoro 1300 persone in media (assenteismo). L'azienda del Comune di #Roma vuole assume… - lukesky95199961 : RT @RiganteLeonardo: @CottarelliCPI Come Direttore Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, cosa pensa dello sperpero del denaro pubblico… - alberto_dalto : RT @Phastidio: A Roma, Ama deve assumere a tempo indeterminato altre 655 persone. Il motivo sta anche nella inquietante morbilità dei suoi… - CorriereCitta : Roma, Ama assume: 600 le nuove assunzioni previste, cosa c’è da sapere - Piero42395724 : RT @AndreaGiuricin: Ogni giorno in #Ama non vanno al lavoro 1300 persone in media (assenteismo). L'azienda del Comune di #Roma vuole assume… -