Roma, 26enne seduce 50enne per derubarlo: il bottino è di 22mila euro (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma. Prima lo ha fatto innamorare a suon di messaggi Romantici e poi, quando la vittima era 'cotta a puntino', gli ha rubato la bellezza di poco più di 22mila euro. Una messa in scena costruita a regola d'arte e pianificata in ogni dettaglio quella che una 26enne ha attuato nei confronti di un uomo di 50anni. Leggi anche: Tradisce la moglie con l'escort: manager paga 61 mila euro per non farsi scoprire Prima lo fa innamorare e poi lo deruba: l'accusa Falsi i sentimenti che la giovane dichiarava di provare nei confronti dell'uomo, volti solamente a raggirarlo e a sfilargli quanto più denaro possibile. Per l'accaduto M.T. è accusata di truffa — 26enne originaria della Romania — ieri ha patteggiato una pena di 6 mesi.

