Riciclo scatole: scopri come creare dei fantastici organizer a costo 0 (Di giovedì 9 giugno 2022) I vostri cassetti e i vostri armadi sono sempre in disordine? Riciclando scatole di cartone o contenitori in tetrapak, è possibile realizzare dei fantastici ed originali organizer, utili per poter contenere di tutto. Ecco qualche idea per poterli realizzare. 1.organizer per cassetti: idea numero 1 Una scatola delle scarpe è perfetta per essere usata come organizer dove riporre le calze o l'intimo. Realizzarlo è molto semplice, con un cartoncino creare dei divisori alla distanza desiderata. Ricoprire sia la scatola che i divisori con una carta colorata e il vostro organizer per cassetti è pronto. 2.organizer per cassetti: idea numero 2 Simile all'idea precedente ma in questo caso è stata utilizzata una scatola di cartone un po' più ...

