Riccardo, 26 anni, consulente assicurativo, si scontra in moto contro una mietitrebbia e muore mentre va al lavoro. Il dolore di famiglia e ... (Di giovedì 9 giugno 2022) CASTELFIDARDO - Il casco vicino al marciapiede, la moto in mezzo alla carreggiata, il suo corpo esanime ai piedi della ruota anteriore sinistra di una grande mietitrebbia. E tutto attorno lo sconcerto,... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 9 giugno 2022) CASTELFIDARDO - Il casco vicino al marciapiede, lain mezzo alla carreggiata, il suo corpo esanime ai piedi della ruota anteriore sinistra di una grande. E tutto attorno lo sconcerto,...

Advertising

Carlino_Ancona : Schianto in moto, muore a 26 anni vicino a casa 'Riccardo mio, alzati: non ci lasciare ti prego'… - ParliamoDiNews : Incidente Castelfidardo: la vittima è Riccardo Menghini, 26 anni - Notizioso #incidenteCastelfidardooggi… - infoitinterno : Riccardo, 26 anni, consulente assicurativo, si scontra in moto contro una mietitrebbia e muore mentre va al la - pevfctnow : madò stavo facendo amicizia con uno stavamo parlando tranquillamente e arriva quella cue si accolla e gli mette il… - Delu90Inter : @_GodForgiveUs_ @wazzaCN @Riccardo_BamBam Ma tu sai come funziona il credito in una banca? Se sei un cattivo debito… -