(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chiusa la lunga stagione di ospedale Covid,ildi Napoli e mette a disposizione 112letto, entrando a far parte dell’orbita dell’ospedale San Paolo. Questa la decisione resa ufficiale oggi, dopo una serie di riunioni, dall’Asl Napoli 1 diretta da Ciro Verdoliva che gestisce i due ospedali. L’ospedale riaprirà con il nuovo assetto entro la fine di questo mese. Non avrà però ancora ilche resta chiuso a causa, spiegano fonti della Asl, della mancanza di personale di emergenza. Resta la speranza di poter riaprire ilnel centro di Napoli in caso di assunzione di nuovi medici per l’emergenza. Ilal momento avrà 28 ...

Advertising

mattinodinapoli : Sanità, riapre il Loreto Mare con posti di pediatria ma senza Pronto soccorso - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, riapre il Loreto Mare ma senza il pronto soccorso - anteprima24 : ** Riapre il Loreto Mare: 112 posti senza Pronto Soccorso, ok #Pediatria ** -

anteprima24.it

Nelle poche settimane di Giovanni Paolo Iil dialogo. Alla morte del papa va per la prima ... Il presidente è aper la messa che chiude la "grande preghiera" per l'Italia durata un anno. ...... Manzi, Di Nunzio (61' Ghislandi), Esempio, Varutti, Bordo (90′ Finardi), Franco,, ... Sicosì la gara, ma è la Turris che fa la partita. E così, dopo aver reclamato un calcio di ... Riapre il Loreto Mare: 112 posti senza Pronto Soccorso, ok Pediatria Chiusa la lunga stagione di ospedale Covid, riapre il Loreto Mare di Napoli e mette a disposizione 112 posti letto, entrando a far parte dell'orbita dell'ospedale San Paolo. Questa la decisione ...Chiusa la lunga stagione di ospedale Covid, riapre il Loreto Mare di Napoli e mette a disposizione 112 posti letto, entrando a far parte dell'orbita dell'ospedale San Paolo. Questa la decisione ...