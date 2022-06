Reinold Messner | “Ritrovato dopo 52 anni sul Nanga Parbat lo scarpone di mio fratello Günther | conferma ciò che ho sempre detto sulla sua morte”

Advertising

FQMagazineit : Reinold Messner: “Ritrovato dopo 52 anni sul Nanga Parbat lo scarpone di mio fratello Günther, conferma ciò che ho… -

Il Fatto Quotidiano

Un alpinista per il quale lo stessodisse: "Tempo fa ho detto che l'alpinismo era fallito, ma oggi dico no, non è vero, perchè ci sono giovani che non pensano solo all'arrampicata o ...Un alpinista per il quale lo stessodisse: "Tempo fa ho detto che l'alpinismo era fallito, ma oggi dico no, non è vero, perchè ci sono giovani che non pensano solo all'arrampicata o ... Reinold Messner: “Ritrovato dopo 52 anni sul Nanga Parbat lo scarpone di mio fratello Günther,… Il secondo scarpone di Gunther Messner ritrovato a quasi 52 anni dalla morte dell'alpinista altoatesino sul Nanga Parbat. Lo ha annunciato il fratello maggiore, Reinhold Messner, che era ...Sono trascorsi 52 anni dalla tragedia che coinvolse Reinhold Messner, il ‘Re degli Ottomila’, e suo fratello Gunther. Quest’ultimo fu travolto da una valanga mentre stava scendendo dal Nanga Parbat, ...